TEINE TASE | Kas mängud on ülearu rasked või oleme meie liiga kobad? 

Sten, Ragnar, Allan ja Tom on üle pika aja (täpsemini kehtib see Tomi puhul) mikrite ette kokku kogunenud, et rääkida elust, olust ja videomängudest. Mis toimus Bioware'i stuudiotest „Anthemi“ arendusprotsessi ajal? Kas „Sekiro: Shadows Die Twice“ peaks lihtsam olema? Mille kuradi pärast on „The Division 2“ tõlgendus USA presidendist hulljulge püssikangelane? Miks Tom enam videomänge ei mängi? Kuula ja saa teada!

Sisukord:

0.15 Allan ei taha Ragnarile silma vaadata, selguvad podcasti tegemise tõed

1.53 Kuulajate kirjad ja kommentaarid

4.15 Paadunud masohhistid Ragnar ja Sten mängisid „Sekirot“

11.00 Kas „Assassin’s Creed 3“ parendatud versioon kustutab kunagised pettumused?

16.11 Ragnar (peaaegu) kinnitab, et „Generation Zero“ on igav

20.53 Sten (sajaprotsendiliselt) kinnitab, et „Yoshi’s Crafted World“ on lõbus

25.15 Sten ja Allan jõudsid „The Division 2“ mängides tüütute osadeni

29.46 Allan mängis närvide rahustamiseks „Gears of Wari“

31.56 Tom ei mängi enam videomänge

34.00 Mis toimub YouTube’is, millised mängud vahepeal ilmuvad?

36.02 Uudised - „Anthemi“ arendusprotsess, inimesed internetis on jobud (nagu ka „Minecrafti“ looja Notch), „Borderlands 3“ on Epic Gamesi poe eksklusiiv, PewDiePie langus ja tõus ja palju muud

1.08.11 GEMOturniir