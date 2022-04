„TEINE TASE“ | Twitchil on suur pornoprobleem? 

Andri ja Sten on külla kutsunud Jan Risti, et taaskord rääkida pikalt ja laialt „Elden Ringist“! Millised on selle mängu puudused ning millised suurimad võlud? Jan meenutab, kuidas ta nooruspõlves ajakirjade mänguarvustusi ja erinevaid koode vihikusse üles kirjutas. Lisaks tuleb teemaks ka Teise Taseme klassika – porno. Sel korral on sellega hädas Twitch, samuti väisavad pornostaarid mälumängu „Maadleja või mäng?“