MÄNGUSAADE „PELAPAUS“ | Kristjan Lüüs ja Metsakutsu teevad „Gran Turismo 7“ abil selgeks, kumb on parem autojuht

Õhtuleht Esport videomängusaade „Pelapaus“ on külla kutsunud näitleja Kristjan Lüüsi ja räppar Metsakutsu, et teha selgeks, kumb meestest on virtuaalsel ringrajal osavam.