ASI AMETLIK: PlayStation toob turule teenuse, mille eesmärgiks Xbox Game Passile pasunasse anda 

Mõnda aega on kulisside taga sahistatud Sony plaanidest liita kokku kaks eksisteerivat teenust: PlayStation Plus ja PlayStation Now. Täpselt seda tehaksegi. Uue teenuse nimeks jääb PlayStation Plus ning see jõuab kohale juunikuus.

Teenus on jagatud kolmeks. Esimene, neist kõige odavam, kannab nime PlayStation Plus Essential ning jääb pakkuma täpselt sedasama, mida PS Plus praegu: paar tasuta mängu, juurdepääs võrgumängudele, võimalus enda mängusalvestused pilve laadida ning eksklusiivsed allahindlused. Teenuse hinnaks saab olema 8,99 € kuus/59,99 € aastas.

Järgmise sammu nimi on PlayStation Plus Extra, mis sisaldab kõike seda, mida Essential, aga ka ligipääsu kuni 400 erinevale PS5 ja PS4 mängule. Kõiki teoseid on võimalik ka enda konsooli alla laadida ja mängida, kuni teenust ostetakse. Hinnaks saab olema 13,99 € kuus/99,99 € aastas.

Viimane, kolmas samm kannab nime PlayStation Plus Premium ning sisaldab kõike seda, mida eelmised kaks. Sellele lisatakse veel kuni 340 mängu PS1, PS2, PS3 ja PSP pealt. PS3 mänge on võimalik mängida vaid pilveteenuse vahendusel. Ka on kõige kallima astme puhul võimalik igat uut mänge enne ostu proovida. Hinnaks saab olema 16,99 € kuus/119,99 € aastas.

Tasavägine kaklus või ülejooks?

Kas Xbox Game Passil on midagi vastu panna? Jaa, Microsofti teenus annab jätkuvalt võimaluse kogeda paljusid suuri ja väiksemaid mänge kohe esimesel päeval. Sony on aga kinnitanud, et nende suuri AAA-eksklusiive saab tervenisti läbida vaid ostes. Alternatiivselt võib jääda lootma variandile, et kunagi tulevikus aastate pärast jõuavad mõned neist ka PlayStation Plus teenusesse.