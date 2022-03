„Fortnite“ on Ukraina toetuseks kogunud enam kui 70 miljonit dollarit ning summa aina kerkib!

Foto: Epic Games

Paljud kompaniid üle maailma on otsustanud ulatada abikäe Ukrainale, kes viimased kuu aega on südikalt vastu pannud Venemaa rünnakutele. „Fortnite'i“ looja Epic Games on lühikese ajaga kokku kogunud muljet avaldava summa.