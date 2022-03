„TEINE TASE“ | Kas HDTanel mängib „Elden Ringi“ valesti? 

Sten on leidnud „Elden Ringi“ nautimise juures uue tahu – tuntud Eesti juutuuberi HDTaneli videote vaatamise. Kõik pole aga kuld, mis hiilgab ning nii tekibki küsimus, kas Taneli mänguoskused on ikka kõrgel tasemel. Lisaks sellele räägib Aleksandr pikalt ja laialt, kuidas ta on avastanud „Red Dead Redemption 2“ võlusid, Allan on sõitnud „Mario Karti“ ning kõik kolm mõlgutavad mõtteid, mida võiks meile pakkuda „The Witcher 4“.