MÄNG SIISKI ILMUB? „S.T.A.L.K.E.R. 2“ arendajad kolivad osa Ukraina stuudiost Tšehhimaale  

Foto: GSC Game World

Märtsi alguses avaldas Ukraina mängustuudio GSC Game World, et töö ellujäämismängu „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ kallal on pausile pandud. Uueks peamiseks eesmärgiks sai aidata oma töötajatel ja nende peredel ellu jääda. „Aga me kindlasti jätkame. Pärast võitu. Au Ukrainale.“