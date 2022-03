„THE WITCHER 4“? CD Projekt RED töötab enda tuntuima seeria uue osa kallal 

CD Projekt RED kinnitas asjaolu ametlikult enda kodulehel ning sõnas, et töös on uus „The Witcheri“ mäng, mis alustab uue saagaga. See võib tähendada, et senine peategelane Geralt ei pruugigi enam olla mängu keskne karakter.

Uue osa tegemine ei ole tegelikult mingi üllatus, küll aga on seda asjaolu, et poolakad on otsustanud kasutama hakata uhiuut mängumootorit. Varasemalt on CD Projekt REDi mängud kasutanud poolakate enda loodud REDengine'it. Nüüd on aga käed löödud Epic Gamesiga, mis tähendab, et järgmine „The Witcher“ jookseb hoopiski Unreal Engine 5 peal.