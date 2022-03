5 põhjust, miks kodus treenida – ja kust leida mõistliku hinnaga sobivad tarvikud? 

Kuigi paljud võtavad suuna just spordiklubisse, siis tegelikult on hoopis mugavam treeninguid alustada kodus. Spordi- ja liikumisvahendite müügiga tegelev Eesti ettevõte Yes Sport toob välja viis põhjust, miks on kodus treenimine hea idee.

Ajasääst. Kui spordiklubi ei asu just kõrvalmajas, siis võtab sinna minek aega. Kõigepealt tuleb trenniriided kokku panna, end valmis seada, ühistranspordi või autoga kohale sõita, võib-olla võtmesabas seista, siis riided vahetada, saali minna, trenn teha, duši all käia ning uuesti koju sõita. Võtab päris pikalt, kas pole? Kodus kulub kõige selle jaoks vähemalt poole vähem aega!

Mugavus. Siit jõuamegi järgmise punkt juurde, milleks on mugavus. Kui ühelt poolt säästad aega, siis tegelikult on kodus treenimine ka ääretult mugav – sa ei pea ennast ega riideid valmis seadma, vaid saad dressid kiirelt selga tõmmata, trenni ära teha, duši alla hüpata ning siis muude asjatoimetustega pihta hakata. Ei saa ka juhtuda sellist ebamugavat olukorda, et trennisärk kogemata koju pesuresti peale ununeb…

Rahasääst. Paratamatus on see, et jõusaalis käimine on üsna kulukas ettevõtmine. Kui sul õnnestub spordiklubis käia hommikuti, on see märgatavalt soodsam. Kui ei, siis on mõistlik investeerida teatud sporditarvikutesse ning treenida kodus. Ühe kuu spordiklubi pileti eest saab juba kummilindi, mati ja hantlid.

Rahvamasside vältimine. Õhtusel ajal on enamasti jõusaalis nii palju inimesi, et teatud tarvikute kasutamisel võib tekkida järjekord. Lisaks ei soovi paljud meist jätkuvalt suurtes rahvahulkades viibida.

Privaatsus. Kui sa pole pikalt treeninud, siis võid tunda end ebamugavalt, kui keegi sind silmanurgast jälgib. Võib-olla tunned oma keha või trennitehnika pärast piinlikkust? Äkki tahad enne natuke paremad oskused omandada ja hoopis siis spordisaali treenima minna. Kodune trenn on meeldivalt privaatne.

Niisiis kutsub Yes Sport trennihuvilisi alustama kodus treenimisega – parima valiku mõistlike hindadega trennitarvikuid leiad Yes Spordi kodulehelt.