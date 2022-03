„TEINE TASE“ | Võimas! Seda mängu on müüdud 12 miljonit eksemplari! 

Allan ja Sten on sel nädalal mõlemad mänginud uhiuut „Final Fantasy“ mängu, mis on ühekorraga ääretult halb ja samas ka suurepärane. Kuidas on selline asi võimalik? Sten on ära proovinud ka verivärske „GTA V“ PS5 peal ning asunud joont alla tõmbama „Unchartedi“ seeria viimasele mängule. Tagatipuks on mõlemad osa saanud teosest, mida nüüdseks ülemaailmselt müüdud 12 miljonit koopiat.