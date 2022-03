Jyrise avaldas koos Laura Põldverega uhiuue singli: noorena mängisin väga palju Nintendo, Sega ja Playstationiga 

Muusikavideo sai üles võetud Soomes ning selle tegijaks sama mees, kes filmis tänavu „Eesti laul“ poolfinaali jõudnud „Plaksuta“ video. „„Gameboy“ video oli mul juba ammu valmis, aga siis mu kõvaketas, mille peal muusikavideo oli, kukkus maha. See oli päris kurb hetk,“ räägib Jyrise. See tähendas, et taaskord tuli algusest alustada.