OOTAMATU KLIIMAKS: Dr Disrespecti ja Twitchi kohtulahing sai üllatava lõpu 

Hiiglaslik skandaal sai uue hingamise mullu suvel, kui Dr Disrespect teatas, et kavatseb Twitchi kohtusse kaevata. Põhjusteks tõi striimer sissetuleku vähenemise, sponsorsuhete purunemise ning asjaolu, et ta lisati müstilisse „musta nimekirja“. Nüüd on kohtuasi aga ootamatu lõpu saanud.