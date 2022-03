„TEINE TASE“ | Kas lapsevanemad peaksid „GTA“ mänge kartma? 

Võtame taaskord ette igivana probleemi – lapsevanemad arvavad, et mängud mõjutavad nende võsukesi ainult negatiivselt. Kas sellel on tõepõhi all või peame olema jällegi tunnistajaks arvamusliidritele, kes on eeltöö tegemata jätnud? Lisaks jätkame „Elden Ringis“ seiklemisega, teeme „Gran Turismo 7“ kiiremaid ringe ning kurdame, kuidas maadlemine ja sool tekitavad tuska.