Automängude võlu on ääretult lihtne ning „Gran Turismo 7“ oskab võlukunsti väga hästi 

Tegemist on mänguga, mille kirjeldamiseks on raske sõnu leida, sest mida öelda teose kohta, mis teeb ühte asja, aga hästi? Kõikidel raudkuunaritel on rattad all, nende mootorid soojad, istmed mugavad ning paak bensiini täis. Sa võtad puldi kätte, vajutad gaasipedaali kujutavat päästikut ning üritad teistest eespool üle finišijoone jõuda. See on lihtne valem, mis töötab.