Ukraina mänguarendajad: pe*sse see kuradi sõda ja need, kes seda heaks kiidavad 

„Pe*sse see sõda, me ärkasime keset hullumeelsust,“ kirjutab indie-arendaja TallBoys („Pandemic Express“, „Where The Clouds End“) Twitteris. „On ainult viha ja jõetuse tunne. Pe*sse see sõda ja kõik, kes seda heaks kiidavad. Me ei salli seda mitte ühelgi moel.“