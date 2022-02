ENNEKUULMATU! „Call of Duty“ seeria jätab järgmise aasta vahele? 

Bloomberg kirjutab, et Activision kavatseb 2023. aasta sügiseks planeeritud „Call of Duty“ edasi lükata. Artikli sõnul sündis otsus tänu asjaolule, et mullune „Call of Duty: Vanguard“ osutus pettumuseks .

Firma juhtkond olevat hakanud seepeale mõtlema, et ehk on süüdlaseks fakt, et nad annavad liiga tihti mänge välja. Ka tasub märkida, et otsus pole seotud Microsofti ostusooviga. Nimelt kuulutas tehnikahiid jaanuarikuus, et ostab üüratu summa eest Activision Blizzardi. Tehingu hinnaks on pea 70 miljardit dollarit.