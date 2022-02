KAS TEADSID? Kümme huvitavat fakti PlayStationi supermängu „Horizon Forbidden West“ kohta 

Portaalis Õhtuleht Esport ilmunud arvustuses kirjutasime: „„Horizon: Forbidden West“ on, nagu tema eelkäija, erinevate mängude Best of kogumik, parimate palade kooslus. Pisivead kaalutakse üle sujuva ja kaasahaarava mängitavuse, võrratu visuaalse külje ja avastamisrõõmu pakkuva maailmaga. Kui kõik 2022 ilmuvad videomängud suudavad sarnast kvaliteeti pakkuda, tõotab tulla hea aasta.“