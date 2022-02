POPULAARNE KA EESTIS! „Wordle“ – mis on su võlu?

Foto: Martin Ahven

Walesist pärit tarkvaraarendaja Josh Wardle programmeeris 2021. aastal pisikese lihtsa sõnamängu, et tal ning ta kaaslasel oleks ajaviiteks midagi teha. Tänavu jaanuaris maksis ajaleht New York Times selle eest seitsmekohalise summa. Pole ka imestada – on ju röögatu populaarsusega „Wordle“ pikalt ka Eesti sõnameistreid võlunud.