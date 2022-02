Kas selle talve kõige olulisem PlayStationi mäng „Horizon: Forbidden West“ on sinu aega ja raha väärt? 

„Forbidden West“ on otsene järjeosa 2017. aastal ilmunud avatud maailmaga kolmanda isiku vaates seiklusmärul „Horizon Zero Dawnile“. Mõnes mõttes on see „Forbidden Westi“ kõige suurem taak, sest kui kahte mängu järjest mängida, ei saagi päris hästi aru, millal üks teos lõpeb ja teine algab: mängumehaanikad on (vähemalt esialgu) täpselt samad, nii välimus kui kõla näivad sarnased ning eelmise osa narratiiv, nagu selgub, ei saanud toona mingisugust rahuldavat lahendust, minnes sujuvalt pooleli jäänud kohast edasi.