EI MISKIT UUT SIIN PÄIKESE ALL: „GTA“ toob jätkuvalt lademetes raha sisse, hoogu ei pidurdanud isegi kesine kogumik 

Foto: Rockstar Games

Kes arvas, et mullu ilmunud „Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition“ oli äärmiselt ebakvaliteetne ning seda küll keegi osta ei soovi, peab enda analüüsioskused kriitilise pilguga üle vaatama. Nimelt teatas Take-Two, et teos ületas kõik ootused.