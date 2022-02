Teine Tase 356 × Ennustame Eesti laul 2022 võitjat 

Allan ja Sten on külla kutsunud Puhata ja Mängida saatejuhi Rainer Petersoni, et selgeks teha, kes väljub tänavuselt Eesti laul 2022 turniirilt võitjana. Lisaks sellele arutavad Rainer ja Sten pikalt ja laialt uue „Pokemon Legends: Arceus“ mängu kvaliteedi teemal. Allan aga üritab seletada, et PC pole „Hotline Miami“ mängimiseks tegelikult parim valik.