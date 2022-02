„Gran Turismo 7“ looja: tunnen suurt vastutust noortele autokultuuri tutvustada 

„„Gran Turismo 7“ arendati tänapäeva silmas pidades,“ sõnab Yamauchi. „Selle eesmärgiks on tutvustada 20. sajandi ühte kõige põnevamat tehnikavidinat täiesti uuele generatsioonile.“ Mees tunnistab, et tema arvates on autode eksistents jätkuvalt üks suurimatest tööstuslikest imedest ning just seda sõnumit ta mänguga edasi anda soovibki.