„Troonide mängu“ autor saab kolleegilt nüpeldada: nad oleks pidanud valima minu 

"From Software otsustas teha fantaasiamängu ja teha koostööd fantaasiakirjanikuga, eks? Ja nad valisid kellegi, kes veedab oma päevi NFL-i teemal blogides, mitte inimese, kes on mänginud nende mänge alates „King’s Fieldist“ ja on aja jooksul pidevalt nende mängud oma 10 parima hulka valinud. Mida te mõtlete, inimesed,“ küsis Sanderson.

Martin on varasemalt tunnistanud, et pole tõepoolest suur mängude austaja, ent on siiski aega veetnud strateegiamängudega „Railroad Tycoon“, „Romance of the Three Kingdoms“ ja „Master of Orion“. Tema töö „Elden Ringi“ juures sisaldas maailmale taustaloo kirjutamist.