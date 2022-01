„TEINE TASE“ | Millega see Ubisoft taas hakkama sai??? 

Sten on tagasi, et koos Allaniga Ubisofti värskeima mängu suunas kriitikanooli tulistada. Mida täpsemalt kujutab endast „Rainbow Six: Extraction“ ning millised on selle suurimad probleemid? Lisaks lahatakse pikemalt „Unchartedi“ seeriat, ollakse tüdinenud „Star Warsi“ mängudest ja küsitakse, kellele täpsemalt on mõeldud „Crysis 4“?