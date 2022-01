VIIMANE FANTAASIA: Itaalia senati virtuaalse istungi halvas riukaliku pornotrolli vemp 

Foto: Square Enix

Pandeemiaga on tavapäraseks muutunud asjaolu, et paljud koosolekud leiavad aset kasvõi osaliselt veebi vahendusel. Nii ka Itaalias, kus hiljuti kogunesid Zoomi vahendusel kokku erinevate valdkondade eksperdid, et asju arutada. Nende sekka imbus aga ka üks riukalik pornotroll.