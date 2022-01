„TEINE TASE“ | Mida saab osta 70 miljardi dollari eest?  

Sten on jätkuvalt puhkamas, aga see ei takista kuidagi podcasti meeskonda rääkimast uutest mängudest ja ka ühest vanast-uuest mängust. Andri ja Sander jagavad maailmaga, mis tunne on astuda SWAT-meeskonna saabastesse uues koostöömängus Ready or Not ning Andri ja Ragnar ei suuda ahhetamist lõpetada, sest pea neli aastat vana mängu kohta näeb God of War arvutil tõesti ilus välja.