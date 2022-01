„TEINE TASE“ | Kui pikk peaks üks mäng ikkagi olema? 

2022. aasta teine saade on teie ees ja juba on saabunud ka suured muutused. Sten läks reisile ning Andri, Allan ja Ragnar kolisid stuudio asemel Discordi salvestama.

Allan sai Shin Megami Tensei 5 läbi, aga selle asemel, et midagi uut alustada, kaalub hoopis selle teistkordset läbimängimist. Andri sai arvuti lõpuks valmis, kuigi mõned voldid läksid siiski kaotsi. See aga ei takista tal Forza Horizon 5 nautimast. Ragnar ei saa Praey for the Gods kahest viimasest hiiglasest jagu, kuid lubab, et ei anna alla. Lisaks räägime veel PlayStation 5 ja graafikakaartide hindadest ning arutame natuke ka selle üle, kui pikk peaks üks mäng siis tegelikult olema.