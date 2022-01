PlayStation kuulutas välja uhiuue „Horizon“ seeria mängu, lubab revolutsiooni virtuaalreaalsuses 

Foto: PlayStation

Aastal 2017 ilmavalgust näinud PlayStationi eksklusiivteos „Horizon Zero Dawn“ osutus niivõrd suureks hitiks, et see toodi ka arvutile ja kuulutati välja järjeosa. Nüüd teatas Sony, et sellega ei piirduta ning nii tehti teatavaks, et mängijaid ootab ees veel üks uus teos – „Horizon Call of the Mountain“.