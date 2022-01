TEGUTSE KIIRELT: kolm fantastilist „Tomb Raideri“ mängu on praegu täiesti tasuta saadaval 

Nimelt saab ka praegu endale soetada kolm suurepärast seiklusmärulit. Täpsemalt on saadaval legendaarse „Tomb Raider“ mängu 2013. aasta uusversioon ja selle kahe järjeosa.

Kelle jaoks Epic Gamesi konto tegemine üle jõu käib või see mingil põhjusel vastuvõetamatuks osutub, leiab ehk lohutust asjaolust, et kõik kolm PC-mängu on hetkel Steamis allahinnatud.