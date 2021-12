„TEINE TASE“ | Aasta suurim pettumus (ja teised auhinnad) 

Milline 2021. aasta videomäng valmistas meile kõige suurema pettumuse? Kas tänavu leidus mõni mängukompanii, kellele ei oleks võimalik omistada halvima firma tiitlit? Kes oli see tegelane videomängus, kes meile enim sümpatiseeris ning kuidas olid lood automängudega? Just nendele ja teistelegi küsimustele vastame oma traditsioonilises aastalõpusaates, kus teeme selgeks need teosed, mis väärivad tunnustust.