„TEINE TASE“ | Me ei tunne ühtegi kuulsust  

Juhtunud on jõuluime – Ragnar on tagasi! Kuid isegi tema ei suuda meenutada kõiki neid kuulsusi, kes videomängudes üles on astunud. Kas tõesti on poiste ja kuulsuste omavahelised suhted niivõrd kehvad? Taaskord räägitakse, kuivõrd jaburad on NFT-d, muljetatakse „Halo: Infinite'ist“ ja ühest „Shadow of Colossuse“ spirituaalsest järjeosast, ning küsitakse endilt, kas tasuta mängude peale on okei raha raisata.