ÄÄRMISELT PIINLIK: just need olid 2021. aasta kõige kohutavamad videomängud 

Kuna elu ei ole vaid lust ja lillepidu, võtame sel korral luubi alla 2021. aasta kõige halvemad videomängud. Siinkohal tasub märkida, et tegemist ei ole Õhtulehe enda arvamusega, vaid kriitikute hinnangute põhjal välja joonistunud ametliku pildiga. Just need on halvimad mängud aastal 2021!