Narva kunstiresidentuur sillutab teed videomängudest kunstini 

Näitusele on jõudnud töid Moskvast Tartuni, mõned neist on sündinud käesoleval aastal ja ka selle näituse jaoks. Mõned märgilised tööd on aga üle-eelmisest kümnendist: väljapanekul saab teada, kuidas Anna Shkodenko leiutas kogemata retina-ekraani kümme aastat enne Steve Jobsi ning kuidas tabas Mihkel Kleis 2010ndate ja 2020ndate vahetumist. Näitusel löövad kaasa veel Oleg Frolov (RU), Alexei Gordin, Henri Hütt, Danel Kahar, Raul Keller, Kaspar P Loit ja Denisa Stefanigova (CZ).

„Soovime, et igas vanuses külastajad saaksid mõnusalt aega veeta, nii et haruldasi esemeid on vähe — enamasti on eksponaadid, mis pakuvad huvi kõigile,„ räägib Andrejs Rusinovskis. „Vanemad inimesed sukelduvad oma lapsepõlve: „Battle City“, „Contra“, „Mario“. Noorte jaoks on meil olemas „Guitar Hero“ plastikkitarrid ja trumm. Lapsi kindlasti rõõmustab Kinect. Kõik need asjad on suhteliselt uued, aga ikkagi: Kinect ilmus 2010. aastal ehk siis 11 aastat tagasi, esimesed „Hero“ mängud olid loodud aastal 2007 ehk ka see on juba ajalugu.“