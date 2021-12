„TEINE TASE“ | Kas see Keanu Reeves on digitaalne või päris? 

Kätte on jõudnud see aeg aastast, mil paslik välja jagada erinevaid auhindu. Hooajale annab avapaugu Maarjamaa värskeim, ent samas ka üks eksklusiivsematest auhinnagaladest – Sten Awards 2021! Kes on Aasta Jobi? Millist jooki on kõige parem juua? See on õhtu täis üllatusi, kus võid ekraanil kohata kuulsaid inimesi ning saada teada enneolematutest uudistest! Lisaks teeme juttu kauaoodatud „Halo: Infinite'ist“ ja Unreal Engine 5 demost, mis viib meid Matrixisse.