TULEVIK ON TUME: arvutimängude eest hakatakse peagi küsima 80 eurot

Kui uue põlvkonna mängumasinad PlayStation 5 ning Xbox Series X/S mullu poelettidele jõudsid, tõid need endaga kaasa midagi ootamatut. Nimelt kerkis märkimisväärselt ka konsoolimängude hind. Arvutiomanikud said toona veel kergemalt hingata. See võib peagi aga muutuda.