AINA RUMALAMAD OTSUSED? Mis läks „Battlefield 2042“ arendamisel valesti ning miks ei suudeta tehtud vigadest õppida 

Foto: DICE / Electronic Arts

„Battlefield 2042“ arendaja DICE ning väljaandja Electronic Arts lubasid, et „Battlefieldi“ seeria uusim osa viib sarja tagasi kuldajastusse. Reaalsus on aga vastupidine ning teose arvukad vead ning möödalaskmised on meeletus koguses negatiivset tagasisidet saanud.