SKANDAAL: relvatootja Kalašnikov varastas mänguarendaja püssikavandi, tegi sellest päris relva ning andis teisele mänguarendajale 

Ward B on alates 2019. aastast töötanud „Oceanic“ nime kandva üksikisikuvaates tulistamismängu kallal, kirjutab IGN. Teose tegevus leiab aset aastal 2022. Seetõttu on arendajad võtnud enda teha, et kõik nende loodud tulirelvad oleksid futuristlikud, ent näida sellised, et võiksid eksisteerida ja töötada ka reaalses maailmas.