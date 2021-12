Hästi teeniva „Call of Duty: Warzone“ arendaja lubas positiivseid muutuseid, ent serveeris hoopis vallandamispaberid 

Täpsemalt puudutas otsus 12 kvaliteedikontrolliga seotud inimest. Kuuldavasti lubati neile kuude kaupa, et tehakse tööd selle nimel, et hüvitada mullu ärajäänud palgakõrgendusi ja ametikõrgendusi. Selle asemel teatati, et nende tööleping lõpetatakse 2022. aasta 28. jaanuaril.