„TEINE TASE“ | Kas katkine „Cyberpunk 2077“ on tegelikult äärmiselt hea mäng? 

Dünaamiline duo Allan ja Sten on tagasi, et arutada, kas ja millistel viisidel saavad tõele vastata CD Projekti väited, et „Cyberpunk 2077“ teatakse tulevikus kui „väga head mängu“. Lisaks loobitakse taaskord kriitikanooli The Game Awardsi suunal ning tehakse selgeks esimese Golden Joystick võitjad. Allan on ette võtnud uue „Pokemoni“ mängu, Sten aga „Far Cry 6“ esimese DLC ning lisaks on ta tegelenud ka kolimisega.