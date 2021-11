ENESEPETMINE? CD Projekt usub, et „Cyberpunk 2077“ peetakse tulevikus „väga heaks mänguks“ 

Nimelt usub Kicinski, et edaspidi hakkavad inimesed „Cyberpunk 2007“ pidama „väga heaks mänguks,“ seda muidugi eeldusel, et kõik senised vead saavad teosest eemaldatud. Poola majanduslehele Rzeczpospolita antud intervjuus väidab mees, et mängu tekitatud kaubamärgiteadlikkus kaalub üle mulluse konarliku alguse.

"Oleme uhked paljude mängu aspektide üle, kuid nagu me teame, ei läinud kõik nii, nagu tahame,“ tunnistab Kicinski. Mehe sõnul on „Cyberpunk 2077“ bränditeadlikkus kõigest hoolimata tohutu ning mänguuniversumil, selle tegelaskujudel ja detailidel on fänne üle kogu maailma.

„Usume, et pikemas perspektiivis teatakse „Cyberpunk 2077“ väga hea mänguna ja nagu meie teisedki mängud, müüakse seda aastaid – eriti kuna riistvara muutub aja jooksul võimsamaks ja me muudame mängu pidevalt paremaks.“