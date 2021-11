„TEINE TASE“ | „Battlefield 2042“ – aasta suurim läbikukkumine? 

Ragnar on jätkuvalt PÖFFi lainel, mistõttu on Sten ja Allan taaskord kahekesi. Sten on andnud „Battlefield 2042-le“ veel ühe võimaluse, ent tundub, et antud mäng ei suuda teda ümber veenda. Nii ongi juhtunud, et EA tänavune toodang kukub korralikult läbi. Õnneks on olemas „Halo: Infinite'i“ mitmikmäng, mis on nii nauditavam kui ka tunduvalt taskukohasem!