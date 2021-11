JÄTA RAHA RAHAKOTTI: võta nädalavahetus vastu nende nelja tasuta mänguga 

Epic Gamesi poes jagatakse ära aga kolm erinevat tasuta teost. Esimeseks neist „ Guild of Dungeoneering “. Tegemist on teosega, mis segab kokku elemente kaardimängudest, koopakorilusest ning käigupõhistest mehaanikatest. Omapäraseks muudab mängu asjaolu, et kasutaja ei liiguta mitte tegelast, vaid maailma tema ümber.

„KID A MNESIA EXHIBITION“ ei pruugi kvalifitseeruda traditsioonilise arvutimänguna. Pigem on tegemist visuaalse elamusega, mille inspiratsiooniks olnud ansambli RadioHead looming. See on omapärane, see on veider ning see on tasuta!