„TEINE TASE“ | Hoia „GTA“ mängudest eemale! 

Sten ja Allan võtavad ette hiljuti ilmunud „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“, kuid mitte selleks, et kiidusõnu jagada. Kas Rockstar Games on enda maine ära lörtsinud? Leidub üldse mõni ettekääne, mis õigustaks „GTA“ kogumiku ostu? Õnneks leidub teisigi mänge, mille peale saab kas raha kulutada või neid hoopiski täiesti tasuta kogeda!