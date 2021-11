Activision-Blizzardi skandaali uued paljastused: kompanii juht pühkis probleeme teadlikult vaiba alla 

Mis veelgi enam, väidetavalt tegeles ka Kotick ahistamise, ähvardamise ning kõige selle hilisema kinnimätsimisega. The Wall Street Journali värskest raportist selgub, et Kotick oli teadlik mitmest ahistamis- ning ka ühest vägistamisjuhtumist. Paljudel juhtudel lahendati kaebused kohtuväliselt.

Täpselt sama kehtivat ka Koticku enda kohta. Väidetavalt on ka Kotickut ahistamises süüdistatud, lisaks olla ta saatnud ohvrile ähvardusi. Ka need juhtumid lahenesid enne kohtusse jõudmist. Ükski juhtumitest ei jõudnud firma juhtkonnani.

Tänavuse suvise skandaali valguses saadeti firmasiseselt laiali e-mail, milles üritati toonaseid süüdistusi kahtluse alla seada ja pisendada. Avalikkuseni jõudnud kiri sai niivõrd karmi kriitika osaliseks, et Bobby Kotick isiklikult saatis välja uue kirja, milles vabandas eelmise eest. WSJ raportist selgub aga, et kuigi esialgne kiri saadeti skandaalse Fran Townsendi poolt, oli kirja koostajaks peamiselt Kotick ise. Hilisemas vabanduses ta seda muidugi ei märkinud.

Suvise skandaali tulemusena pani Blizzardi toonane juht J. Allen Brack ameti maha ning lahkus kompaniist. Tema kohustused võtsid üles Mike Ybarra ja Jen Oneal. Naine loobus ametikohast kolm kuud hiljem. WSJ sõnul teatas Oneal vaid kuu aega peale tööle asumist kompaniile, et ta on sattunud ahistamise ohvriks, et tema palganumber on Ybarra omast väiksem ning et ta soovib ametist lahkuda.