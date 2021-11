MILLISED NUMBRID! Tühjast kohast ilmunud tulistamismäng hakkas koheselt Steamis suuri tegusid tegema 

Nimelt meelitas tempokas mitmikmäng vaid loetud tundidega (täpsemalt umbes üheksaga) ligi peaaegu 300 000 samaaegset kasutajat. Täpsemalt oli inimesi 272 586 (seda vähemalt portaali SteamDB andmete kohaselt) ning sellele aitas kaasa ka asjaolu, et teos on täiesti tasuta mängitav.

„Halo: Infinite'i“ Steami arvustused on valdavalt positiivsed. Kuigi mõned kasutajad nurisevad kogemuspunkte jagava süsteemi üle, nõustuvad pea kõik, et mängitavus on äärmiselt lõbus.