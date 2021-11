JÕULUD RIKUTUD? Valve'i ambitsioonikas pihukonsool detsembris kuuse alla ei jõua 

Konsool hakkab omama 7-tollist puutetundlikku ekraani (720p) ning lisaks tavapärastele juhtkangidele, nuppudele ja päästikutele, on sel ka kaks väikest trackpad'i. Esimesed tellijad pidid enda seadme kätte saama juba tänavu detsembris, ent nüüd on plaanid muutunud.

Valve teatas, et Steam Decki turule jõudmine lükkub paari kuu võrra edasi .See tähendab, et esimesed masinad jõuavad klientideni 2022. aasta veebruaris. Valve'i sõnul on põhjustajaks erinevad logistilised probleemid ja materjalipuudus.