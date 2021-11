„TEINE TASE“ | Kas krüptovaluuta on videomängude tulevik? 

Mänguarendajad, nende seas ka eestlased, on aina julgemalt hüppamas krüptovaluuta rongile. Kas krüpto näol on tegemist videomängude tulevikuga või on see järjekordne hääbuv nähtus, millest tahetakse enne selle surma kiirelt kasu lõigata? Just seda Sten, Allan ja Ragnar sel korral arutavadki. Lisaks räägime uutest mängudest ja pettumust valmistavatest uudistest. Tagasituleku teeb aga sektsioon, mis pikalt varjusurmas olnud.