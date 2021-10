„TEINE TASE“ | Totaalse jamana tundunud mäng osutus hoopiski aasta suurimaks üllatuseks!  

Allan ja Sten on külla kutsunud Martini ning üheskoos jõutakse järeldusele, et varem äärmiselt kesisena tundunud mäng on osutunud aasta suurimaks üllatajaks! Millega on tegu ning mida see endas sisaldab? Lisaks teatakse nüüd „GTA“ triloogia uusversioonide ilmumiskuupäev. Kas meestel on kavas mängud ka ette võtta või ollakse „GTA-st“ juba tüdinenud? Tagatipuks antakse kodumaistele mänguarendajatele uusi ideid!