PETTUNUD FÄNNID: Nintendo võrguteenuse laiendus on liiga kallis ning sisu katkine

Foto: Nintendo

Nintendo Switch võib olla küll äärmiselt populaarne konsool, kuid see ei muuda fakti, et legendaarne Jaapani kompanii ei mõista tihtilugu, mida inimesed tahavad. See kehtib ka nende võrguteenuse puhul.