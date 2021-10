Ei mänginud „Far Cry 6“ lõpuni? Ubisoft saadab sulle kirja, et sind mõnitada! 

Fännid on avaldanud, et „Far Cry 6“ uusim uudiskiri mõnitab neid, kuna nad on mänginud häbiväärselt vähe! „Ma olen sinus pettunud,“ sõnab teose põhipaha Anton Castillo ning hurjutab kirja saajat, et too pole piisavalt diktaatori armee sõdureid teise ilma saatnud.